تشاد | باريس تعلن قصف رتل للمعارضة التشادية كان فاراً من ليبيا

ليبيا – أعلن الجيش الفرنسي مساء اليوم الأربعاء شن مقاتلاته غارات جوية إستهدفت موكباً مسلحاً تابع للمعارضة التشادية كان منسحباً من ليبيا .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب ) عن الجيش الفرنسي تأكيده بأن الضربة الجوية التي إستهدفت الرتل كانت داخل الأراضي التشادية .

وأكد الجيش الفرنسي بأن هذه الضربة الجديدة تمت بناءً على طلب من حكومة الرئيس إدريس ديبي فى أنجامينا وبتنسيق مع القوات المسلحة التشادية .

ولم تعلن الوكالة أي تفاصيل إضافية عن مكان هذه الغارات بالتحديد غير أنها الثانية فى أسبوع بعد غارة إستهدفت رتلاً قوامه 40 سيارة تابعة لفصيل مدعوم من قطر عندما كان منسحباً من ليبيا قبل يومين .

يتبع ..

المرصد – خاص

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