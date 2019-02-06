هذا ما قالته الرئيسة المالطية بشأن الملف الليبي

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا بالقصر الرئاسي بفاليتا، لبحث تطوّر علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس ومالطا وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين. وأعربت بريكا خلال اللقاء عن تقديرها لمبادرة رئيس التونسي الرامية الى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مؤكدة استعداد بلادها لمعاضدة الجهود المبذولة في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات وتحقيق الاستقرار للمنطقة.

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