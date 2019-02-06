مقتل “موعي” أحد العناصر المتطرفة خلال المواجهات المسلحة في درنة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة مقتل أحد العناصر المتطرفة حمد عدنان اكريكش المكنى “الأصمع” والشهير بـ “موعي” خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبيه في آخر ما تبقي من محاور وسط المدينة ” المدينة القديمة”.

وأفاد المصدر أن أكريكش من مواليد 1999 ومن سكان وسط المدينة بالقرب من شركه ليبيانا، والتحق بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل خلال العام 2015 وبايع تنظيم الدولة في الساحة المجاورة لمسجد الرشيد في 15 يوليو 2018 .

وأشار المصدر إلى أن حمد ظهر في إحدى الصور التي تضم عدد من العناصر الإرهابية ومنهم (يوسف فوزي بن خيال) والتي تم التقاطها في أحد المنازل بداخل منطقة “المدينة القديمة” في أواخر شهر يوليو 2018 .

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