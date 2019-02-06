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تشاد – فرنسا: المعارضة تتعدى وفرنسا تتصدى

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تدخلت طائرات الميراج الفرنسية في شمال شرق تشاد لاستهداف رتل تابع لاتحاد قوى المقاومة، أثناء اتجاهه من جنوب ليبيا إلى العمق التشادي. يقود هذه المجموعة المسلحة “تيمان أرديمي”، وهو ابن أخ الرئيس إدريس ديبي. المزيد مع محمد عبد الكريم هنو، مستشار الشؤون الخارجية لحركة اتحاد قوى المقاومة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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