تشاد – فرنسا: المعارضة تتعدى وفرنسا تتصدى

تدخلت طائرات الميراج الفرنسية في شمال شرق تشاد لاستهداف رتل تابع لاتحاد قوى المقاومة، أثناء اتجاهه من جنوب ليبيا إلى العمق التشادي. يقود هذه المجموعة المسلحة “تيمان أرديمي”، وهو ابن أخ الرئيس إدريس ديبي. المزيد مع محمد عبد الكريم هنو، مستشار الشؤون الخارجية لحركة اتحاد قوى المقاومة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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