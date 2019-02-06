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السلاك: لم تصدر لأي جهة تكليفات بالمشاركة في الترتيبات الأمنية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “محمد السلاك”، أن رئيس المجلس الرئاسى القائد الأعلى للجيش فائز السراج، لم يصدر أية تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في الترتيبات الأمنية بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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