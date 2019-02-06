ليبيا تكسب حكما قضائيا بـ200 مليون دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي، أن محكمة استئناف تونس أصدرت حكماً قضائياً لصالح المصرف الليي الخارجي، في قضية رفعتها ضده شركة تونسية لتوريد المُشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار أميركي. وأوضحت مصادر صحافية، أن الشركة التونسية كانت قد أدّعت أن لها حقوقا ضد المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي.

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