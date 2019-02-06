الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على حقل الشرارة النفطي غربي ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، سيطرته على حقل الشرارة النفطي بغرب ليبيا، وفق للمتحدث باسمه أحمد المسماري.

ونقلا عن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قوله إن قوات الجيش “وصلت إلى حقل الشرارة” واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي.

وهاجم المسماري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسه فايز السراج، قائلا إن الأخير “لا يتحكم في شيء”، وإن المجلس “تحت سيطرة الإرهابيين”.

وفي وقت سابق أعلن أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، أن قوة من حرس المنشآت النفطية توجهت إلى حقل الشرارة لـ “مساندة القوة الموجودة في تأمينها”، وذلك بأمر من فايز السراج.

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