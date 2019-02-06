قوات الجيش تسيطر على حقل الشرارة النفطي

تمكنت قوات الجيش الليبي، عصر اليوم الأربعاء، من فرض سيطرتها بالكامل على حقل الشرارة النفطي. وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة الليبية وبشكل سلمي ووسط ترحيب الأهالي تنتشر بداخل مدينة أوباري، وتستلم كافة مقاراتها ومؤسساتها، بالإضافة استلام حقل الشرارة النفطي والواقع في منطقة أوباري والتي تبعد بمسافه 900 كلم جنوب غرب طرابلس.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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