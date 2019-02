باحث: الانقسام السياسي وراء تردي الأوضاع المعيشية والصحية في ليبيا

المتوسط:

قال الفاهم بوكدوس الباحث السياسي والاجتماعي من تونس، إنَّ المسؤول الرئيسي عن تدهور الوضع الصحي والخدماتي في الدولة الليبية الغنية بالنفط أساسًا يَعودُ إلى أزمة هيكلية تتقاطع فيها جميع الأطراف الليبية.

وأضاف بوكدوس، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنّه لعل الانقسام السياسي والتسلح في ليبيا هو السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الصحية والخدماتية في الدولة.

وأشار بوكدوس، إلى أنَّ المجتمع المدني الليبي والهياكل الأممية تَتحمل مَسئولية كبيرة للغاية، خاصة وأنهُ طيلة الـ 8 سنوات الماضية تَوفرت لَديها كَمية كبيرة من التمويلات للعمل على هذا المجال، كما أنَّ التوصيات الأممية والأوروبية قد عملت على هذا المجال وتمت الموافقة عليها، وذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة تدهور الأوضاع الصحية والخدمية.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أن الحرب أدت إلى خسائر فادحة وحرمت آلاف الأطفال والنساء والرجال في ليبيا من حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى الكثير من العائلات تواجه أعباء عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والماء.

