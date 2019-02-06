ورشة عمل حول دور مركز ضمان الجودة في تطوير التعليم

تنظم وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني غدا الخميس ورشة عملية بعنوان «إسهامات مركز ضمان الجودة في الرفع من جودة وكفاءة المؤسسات التعليمية – مناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها» بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور في طرابلس.

ودعت الوزارة رؤساء الجامعات ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتعليم والمعلم وكل المهتمين بالشأن التعليمي ومديري مدارس التعليم الأجنبي وأولياء أمور الطلبة ووسائل الإعلام المختلفة لحضور الورشة العمل.

ومن المقرر أن يفتتح المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل فعاليات الورشة بحضور وكلاء الوزارة ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لها، على تمام الساعة التاسعة صباح غد الخميس.

ونقلت صفحة وزارة التعليم على «فيسبوك» عن رئيس اللجنة التسييرية لمركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، محمد بن عثمان أن أعمال الورشة ستنقسم علي فترتين: الأولي: سيتم عرض نشاطات وإسهامات المركز في الرفع من مستوي عملية التعليم داخل ليبيا. والثانية: ستخصص لمناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومدى ملائمتها للوائح والقوانين والمعايير التي تنظم عمل مركز ضمان الجودة وإدارة التعليم الخاص.

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