المشري يتفق مع مركز المشروعات الدولية بواشنطن على إقامة ورشة عمل بليبيا

اتفق رئيس المجلس

الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن،

على عقد ورشة عمل بليبيا يشارك فيها المركز وتجمع القطاعين العام والخاص.

وأوضح المجلس الأعلى،

في صفحته الرسمية، أن الورشة ستناقش البنية التنظيمية القادرة على تمكين القطاع

الخاص من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد وتحريره من سيطرة النفط المصدر الوحيد

للدخل، وما يتطلبه ذلك من تواصل وتفاعل بين القطاعين.

وذكر أن المشري ناقش

في واشنطن مع المدير التنفيذي للمركز “أنردو ويلسون”، ومدير إدارة

البرامج “عبد الوهاب الكبسي”، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال

إفريقيا “جريج سيمبسون”، حال الاقتصاد الليبي، وما يحتاجه من تطوير

لمعالجة التشوهات التي يعانيها اليوم، والتي ترتبت على عقود من سيطرة القطاع

العام.

كما تباحث المجتمعون

حول سبل وضع السياسات الملائمة لتحويل الاقتصاد الليبي من اقتصاد اشتراكي يسيطر

عليه القطاع العام إلى اقتصاد السوق الذي يوفر البيئة الملائمة للعمل والإبداع.

وأشاد مركز المشروعات

الدولية الخاصة بما نفذ من إصلاحات اقتصادية في ليبيا حتى الآن، مشددا على ضرورة

وجود تمثيل حقيقي للقطاع الخاص في البلاد.

يشار إلى أن مركز

المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن يعمل في مجال حوكمة الديمقراطية، ومكافحة الفساد

بقيادةٍ من القطاع الخاص، وتنمية جمعيات الأعمال، وحوكمة الشركات وإصلاح القوانين

واللوائح، وإتاحة الوصول إلى المعلومات.

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