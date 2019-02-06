امغيب: سيطرة الجيش على حقل الشرار نسفت أحلام قطر وتركيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن سيطرة الجيش على حقل الشرارة جاءت في الوقت المناسب مما يدل على تكتيك السياسي وعسكري عالي للقيادة العامة للجيش بقيادة خليفة حفتر. وقال امغيب في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه وبهذه السيطرة على هذا الحقل المهم، وتلك المنطقة يتم نسف أحلام قطر وتركيا في السيطرة على الجنوب الليبي كذلك تذهب كل إتفاقيات صنع الله والسراج مع الإنجليز إلى الجحيم”.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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