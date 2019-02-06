ورشة عمل دولية في ليبيا قريباً لتنويع الاقتصاد وتحريره من سيطرة النفط

أعلن المجلس الأعلى للدولة الاتفاق على عقد ورشة عمل بليبيا يشارك فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة، الداعم لمؤسسات القطاع الخاص؛ لمناقشة البنية التنظيمية القادرة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد وتحريره من سيطرة النفط.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس المجلس خالد المشري واشنطن، حيث زار المركز، وناقش مع المدير التنفيذي للمركز أنردو ويلسون، ومدير إدارة البرامج عبدالوهاب الكبسي، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جريج سيمبسون، حالة الاقتصاد الليبي وما يحتاجه من تطوير لمعالجة التشوهات التي يعانيها اليوم، التي ترتبت على عقود من سيطرة القطاع العام.

وأشاد المركز، وفق البيان، بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية في ليبيا حتى الآن، مؤكدين ضرورة وجود تمثيل حقيقي للقطاع الخاص في البلاد، ونتج عن اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل بليبيا يشارك بها المركز تجمع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن اللقاء ناقش البنية التنظيمية القادرة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد وتحريره من سيطرة النفط كمصدر وحيد للدخل، وما يتطلبه ذلك من تواصل وتفاعل بين القطاعين لوضع السياسات الملائمة لعملية التحول من اقتصاد اشتراكي يسيطر عليه القطاع العام إلى اقتصاد السوق الذي يوفر البيئة الملائمة للعمل والإبداع.

ويعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في مجالات عديدة منها حوكمة الديمقراطية، ومكافحة الفساد بقيادة من القطاع الخاص، وتنمية جمعيات الأعمال، وحوكمة الشركات وإصلاح القوانين واللوائح، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، كما يدعم المركز المرأة والشباب من خلال برامج ريادة الأعمال والإدارة.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أعلن تلقي رئيس المجلس خالد المشري، دعوة من الكونغرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري، وهو حدث سنوي يحضره رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن المشري سيلتقي، خلال الزيارة، عددًا من أعضاء الكونغرس، وممثلين عن الحكومة الأميركية، كما «سيلقي كلمةً في الكونغرس بعنوان (مستقبل ليبيا)، كما سيلقي خطابين في المجلس الأطلنطي، ومركز الاهتمام الوطني».

زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مركز المشروعات الدولية الخاصة

زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مركز المشروعات الدولية الخاصة

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