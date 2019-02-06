مديرية أمن طبرق تشرع في تنفيذ خطة أمنية جديدة

أكد مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه، اليوم الأربعاء، أن المديرية شرعت في تنفيذ خطة أمنية جديدة تهدف إلى تأمين المدينة والحد من الظواهر السلبية فيها.

وقال عبدربه لـ«بوابة الوسط» إن الخطة الأمنية «ستشمل تأمين الأماكن الحيوية كالمراكز الطبية والمستشفيات والشوارع العامة إضافة إلى جزر الدوران والمفترقات المختلفة».

وأضاف أنها ستشمل أيضا «مختلف أقسام المديرية من النجدة والبحث الجنائي والمرور والتراخيص إضافة إلى الدوريات الراجلة التي ستكون متواجدة بالمدينة في أوقات محددة».

ونوه مدير أمن طبرق إلى أنه سيجري نشر تمركزات أمنية على الجزر والمفترقات العامة طيلة 24 ساعة بمختلف مناطق المدينة. مشيرا إلى تشكيل لجنة أمنية بالتعاون مع الغرفة الأمنية التابعة لمنطقة طبرق العسكرية.

وأوضح مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه أن اللجنة الأمنية ستعمل على «محاربة الظواهر السلبية في المدينة كضبط أصحاب محلات بيع الأسلحة النارية والحربية وأسلحة الصيد وغيرها».

يشار إلى أن العقيد فرج إبراهيم عبدربه كلّف نهاية نوفمبر من العام الماضي مديرا لأمن طبرق خلفا لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الحالي عقيد ميلود جواد.

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