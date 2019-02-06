زايد هدية يطالب بتقسيم عوائد النفط على جميع الليبيين

أعرب عضو مجلس النواب زايد هدية، عن ترحيبه بسيطرة الجيش على حقل الشرارة النفطي بالجنوب الليبي. وقال هدية في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية “، إنه بهذه الخطوة أصبح أكثر من 90‎%‎ من النفط اللييي تحت حماية أبناء ليبيا من القوات العربية الليبية، وأصبح النفط قوت الليبين الوحيد، في أيادي أمنه ومنضبطة و ستعمل لحمايته وصونه من المليشيات التى تبتز السلطات اللييية للاسترزاق منه والعبث به عندما لا تتحصل على متطلباتهم غير المقبوله وغير الواقعية، وبهذا سيكون النفط تحت حماية القوات المسلحة العربية الليبية وجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لها، ولكن ما يزعجنا كثيرا هو سيطرة جماعة معينة في إدارة المصرف المركزي طرابلس، وعلى رأسهم الصديق الكبير على عوائد هذا النفط، وتسخيرها لإعاقة الجيش ومحاربته وأيضا تستخدم لتقوية مليشيات معينة ومؤدلجة، كل هدفها جمع المال والسرقات وترك الموطن في ظروف اقتصادية صعبة، فالهذا لابد من البدء في التنسيق على تقسيم عوائد النفط على جميع الليبيين، وتقديم الخدمات والتنمية لجميع المدن الليبية، بداية من مدن الجنوب وإلى باقي المدن الأخرى التى تدمرت وتضررت خلال السنوات الماضية ومنها بنغازي وسرت وككله ورشفانه وغيرها من باقي المدن”.

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