بالتمر: ملف العائدين «معقد» والبتّ في أوضاعهم بعد 3 أشهر

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنّ المصلحة ستبت في ملفات العائدين من المهجر بعد ثلاثة أشهر عقب انتهاء اللجنة العليا من عمليات الحصر التي تقوم بها حاليًا.

وأشار بالتمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن ملف العائدين «شائك ومعقد»، حيث ينتظر عدد كبير من العائدين البت في ملفاتهم، للحصول على الجنسية الليبية لمن يثبت صحة إجراءاته وفق القانون.

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة ملفات العائدين، لتتولى التفتيش على ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة القيد، وفقًا للقوانين واللوائح الليبية.

وألزم القرار مديري الفروع بالتعاون مع أعضاء اللجنة وتقديم كافة التسهيلات في سبيل أداء عملها، كما حدد مدة عملها بثلاثة أشهر، على أن يتم صرف مكافأة مالية للجنة عند الانتهاء من علمها وتقديم النتائج للمصلحة.

يذكر أنّ ملف المواطنين الليبيين العائدين من المهجر متعثر منذ سنوات، حيث تهدف مصلحة الأحوال المدنية – من وراء الحصر- معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين، والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم.

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