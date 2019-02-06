حقل الشرارة تحت سيطرة الجيش الوطني

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، أن قوات من الجيش سيطرت على حقل الشرارة شرقي مدينة أوباري دون قتال.

ويأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر خاص لقناة “218” أن قوات من الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على موقع 186 التابع لحقل الشرارة، مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن بعض أفراد قوة الحماية المسؤولة عن الموقع التحقوا بقوات الجيش الوطني.

وقال المسماري في مؤتمره الأسبوعي، إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى حقل الشرارة واتفقت مع أفراد حمايته، وبناء على ذلك تمت السيطرة على الحقل، مضيفا أنه ليس من أهداف الجيش السيطرة على الحقول النفطية.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني لا توجد بينه وبين قبائل التبو أي مشاكل، مبينا أن ما حدث محاولة تشويش على عمل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تتحصل على دعم مالي كبير جدا، وأن (علي الصلابي، وإبراهيم الجضران، وتيماي أرديمي، وأحمد الحسناوي) يقودون التنظيمات التي يحاربها الجيش.

وأكد العميد المسماري وجود مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة، مشددا على أهمية تطبيق النموذج الأمني للجيش الوطني على كامل الأراضي الليبية.

وبشأن الانتخابات، قال المسماري إن الإخوان المسلمين والمقاتلة لا يريدون إجراءها لأنهم واثقون من الفشل، مبينا أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج “لا حول له ولا قوة”، حيث لا يقوم بإدارة المجلس.

وحول الأوضاع في مدينة درنة، أكد المسماري أن الجيش الوطني تمكن من تحديد اتجاهات العدو وهو في طريقه للهزيمة، مؤكدا أن المعركة وصلت إلى نهايتها وتم القضاء على جميع قادة الجماعات الإرهابية بالمعارك الأخيرة بالمدينة.

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