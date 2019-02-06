ضربات فرنسية جديدة لمحاربة الإرهاب على الحدود الليبية التشادية

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان لها، أن السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير، مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالى عشرين آلية خارج نطاق القتال.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية، قد كشفت الاثنين الماضي عن تدخل قوات الجيش الفرنسي لدعم العمليات العسكرية على الحدود الليبية التشادية لمحاربة قوات المعارضة التشادية، موضحة أن الجيش الفرنسي تدخل، بناء على طلب سلطات انجامينا، للتصدي لرتل يتكون من 40 عربة دفع رباعي تابعة للمعارضة التشادية وتمكن من تشتيته، مشيرة إلى أن الغارة جاءت بعد ورود تحذير صباح الأحد باختراق رتل مسلح أراضي تشاد، حيث قامت طائرات ميراج – 2000 الفرنسية بالإغارة على الهدف مرتين.

هذا وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق أن طائراته الحربية استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية وحلفاءها بضواحي مدينة مرزق الواقعة جنوب غرب ليبيا في إطار عمليات واسعة في هذه المنطقة بدأت مؤخرا.

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