وحدات من الدعم المركزي تبدأ انتشارها في عدة تقاطعات وشوارع بسبها

بدأت، اليوم الأربعاء، وحدات من الدعم المركزي التي وصلت قبل يومين من مدينة بنغازي إلى سبها في الانتشار بعدة تقاطعات وشوارع بالمدينة، بالتعاون مع عناصر مديرية الأمن سبها، في خطوة لتنظيم حركة السير وضبط الأمن ضمن خطة تأمين الجنوب التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.

ويأتي هذا الانتشار لوحدات الدعم المركزي في إطار عملية تأمين مدينة سبها بعد وصول قوات عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى المدينة قبل أكثر من أسبوعين.

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وقبل أيام زار وفد من الحكومة الموقتة برئاسة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مدينة سبها وعقد اجتماعاً بمدير الأمن والقيادات الأمنية بمقر المديرية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية عقب التحرير.

واستعرض بوشناف مع القيادات الأمنية خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية لتأمين المدينة وضواحيها، ثم أجرى جولة تفقدية للتمركزات الأمنية في سبها؛ للتأكد من انتظامها. وشدد على حُسن معاملة المواطنين واليقظة التامة لقوات الأمن، تحسبًا للتصدي لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار الوطن والمواطن.

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