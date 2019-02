«الرئاسي» ينفي صدور تكليفات جديدة لأي جهة للمشاركة في خطة تأمين طرابلس

المتوسط:

أكد محمد السلاك الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه لم تصدر تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي لأي جهة بالمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس.

وأضاف السلاك، «بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439 فإن رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج لم يكلف أي جهة عسكرية أو أمنية».

يُشار إلى «الكتيبة 301 مشاة» أصدرت بيانًا نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» قالت فيه إن عناصرها تتمركز أمس الثلاثاء «في مناطق جنوب طرابلس تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق وساندتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

