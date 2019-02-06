مصدر ينفي غرق أي سفينة بالمياه الليبية

نفى الربان خالد المنتصر- يعمل في مصلحة الموانئ- غرق أي سفينة في المياه الإقليمية الليبية، اليوم الأربعاء.

وقال المنتصر لقناة “218” إن البضائع والسلع التي دفعتها الأمواج إلى شاطئ طرابلس وعثر عليها مواطنون عشية الأربعاء كانت موجودة على متن السفينة “اتلنتك” الجانحة في شاطئ طرابلس منذ مطلع يناير الماضي.

وأوضح المنتصر أن الأمواج تُحرِك السفينة بقوة ما دفع بعض السلع والبضائع للسقوط في البحر، وأن سوء الأحوال الجوية دفع فرق الإنقاذ المكونة من الشركة الإيطالية وفرق فنية ليبية للعودة إلى الميناء والتوقف عن عملية الإنقاذ، مبينا أن قاع السفينة مملوء بالمياه.

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