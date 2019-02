وزير خارجية فرنسا: ندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب

المتوسط:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنَّ بلاده تحرص على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وتدعم جميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف لودريان خلال مؤتمر صحفي، إن هذه العمليات ساهمت في القضاء على أهداف إرهابية مهمة وقد تعيق على نحو مستدام أنشطة مهربي المهاجرين الذين ينتشرون في منطقة ما بين الساحل والبحر الأبيض المتوسط، وقد شملت تلك العمليات أيضاً حقول نفط مهمة.

