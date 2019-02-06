السراج ينفي تكليف مليشيا ”اتاوات” لتأمين مناطق جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك صدور تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأي جهة بالمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس.

وأكد السلاك اليوم الأربعاء عدم إصدار السراج أو رئاسة الأركان أو مركز العمليات المشتركة طرابلس أية تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في خطة تأمين العاصمة طرابلس بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439.”

يشار إلى أن المليشيا 301 قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إعادة إنتشارها وتمركزها في مناطق جنوب طرابلس تنفيذا للترتيبات الأمنية، مؤكدة أن ذلك تنفيذ لأوامر من جهة عليا دون أي تسمها.

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