الارصاد توضح مناطق تساقط الأمطار والثلوج المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

قال خبراء بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبي أن الاجواء تشهد أغلب مناطق الشمال وخاصة مناطق الخليج والشمال الشرقي إستمرار تأثرها بإمتداد لمنخفض جوي يتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط مصحوبة بتقلبات جوية ورياح نشطة مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا للمركز فإن المدن المتوقع هطول الامطار فيها كالأتي:

“رأس جدير حتى سرت ومناطق الجبل الغربي”: فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم نتوقع ان تكون جيدة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

مناطق “الخليج – سهل بنغازي – مناطق الجبل الاخضر – مناطق الدواخل – أقصى الساحل الشرقي” يتوقع ان تشهد سقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة على الجبل الاخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع سقوط حبات البرد احيانا وإحتمال بسيط لسقوط الثلوج مع مرتفعات الجبل الاخضر.

يشار الى أن عدد من المدن شهدت هطول كميات كبيرة الامطار منذ الساعات الأولى ليوم أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الاربعاء، على خلفية تأثرها بمنخفض جوي عميق قادم من أوروبا ومن المتوقع ان تستمر الامطار الغزيرة والجيدة على مناطق الشمال وخاصة الشمال الغربي.

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