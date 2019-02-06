القيادة العامة تعلن تأمينها حقل الشرارة بالكامل وتوجه هذه الدعوة لمؤسسة النفط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحقل مرزق.

وأهابت القيادة العامة في بيان نشره “مكتب الاعلام التابع للقياده” بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل.

وجددت القيادة العامة تأكيدها على استمرار مهامها بمكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد وكذلك تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وكانت قوات تابعة للجيش أعلنت مساء اليوم دخولها لحقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق ضمن عملياتها العسكرية في الجنوب .

وكان العميد احمد المسماري قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم السيطرة على حقل الشرارة النفطي بدون أي قتال ولا طيران وباتفاق سلمي مع كل المتواجدين في الحقل.

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