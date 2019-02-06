القيادة العامة : حقل الشرارة مؤمن وعلى مؤسسة النفط ضرورة رفع القوة القاهرة

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الإنتهاء من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحقل مرزق بعد سيطرتها عليه مساء اليوم الأربعاء .

وفى بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي ، دعت القيادة المؤسسة الوطنية للنفط لضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل .

وأضافت :” تؤكد القيادة العامة أنها مستمرة في مهامها بمكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد وكذلك تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ” .

وفى وقت سابق من اليوم أكدت القيادة العامة بأن هذا العمل يأتي كإنتصار جديد ضمن الانتصارات المؤزرة والمتتالية التي حققتها القوات المسلحة متوجهة بالتحية إلى الشعب الليبي على إلتفافه حول جيشه.

وبينت الصور الواردة من أوباري إنتشار وحدات القوات المسلحة بكثافة فى مختلف أنحاء الحقل الذي بدا سليماً تماماً دون أي أضرار أو آثار لإشتباكات .

وفى ذات السياق تمكنت وحدات القوات المسلحة من الإنتشار فى كامل مدينة أوباري ومركزها وفى محيط مؤسساتها سلمياً دون أي قتال عبر قوة الكتيبة 177 مشاة بإمرة العقيد خليفة علي الصغير .

المرصد – متابعات

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