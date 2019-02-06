السراج يحاول تغيير واقع الجنوب بـ”قرار وبيان”

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حكمه بإدانة عمليات الجيش الوطني في الجنوب بعد مرور أكثر من 22 يوما على إطلاقها داعيا إلى وقف هذه العملية التي تستهدف الإرهاب والمعارضة التشادية الدخيلة .

ولم يكتف رئيس المجلس الرئاسي بعبارات الإدانة فقط، إذ أصدر قرارا بوصفه قائدا عاما للجيش بتكليف علي الفريق ركن كنة آمرا لمنطقة سبها العسكرية.

واعتبر مراقبون أن “البيان والقرار” محاولة لتغيير الواقع في الجنوب في وقت لم يحاول السراج وضع حدا للتطاول على المنطقة سواء من الجماعات الإرهابية أو المعارضة التشادية التي لقيت ضربات موجعة على الحدود الليبية التشادية من قبل طائرات فرنسية، أو حتى استطاع أن يوقف الصراعات التي أنهكت المواطنين هناك وأبعدت عنهم وسائل العيش .

ويرى المراقبون أن تحرك السراج الآن يأتي نظرا لاقتراب سيناريو قدوم الجيش الوطني إلى طرابلس، لكن ردة الفعل هذه قد تبدد السعي الدولي لتوحيد المؤسسة العسكرية التي لم تكتمل ملامحها حتى الآن بفعل التجاذبات الحاصلة.

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