مصدر: لا صحة لغرق سفينة في المياه الليبية

نفى مصدر يعمل في مصلحة الموانئ- غرق أي سفينة في المياه الإقليمية الليبية، اليوم الأربعاء.

وأشار المصدر، إلى أن البضائع والسلع التي دفعتها الأمواج إلى شاطئ طرابلس وعثر عليها مواطنون عشية الأربعاء كانت موجودة على متن السفينة “اتلنتك” الجانحة في شاطئ طرابلس منذ مطلع يناير الماضي.

ولفت المصدر، إلى أنَّ الأمواج تُحرِك السفينة بقوة ما دفع بعض السلع والبضائع للسقوط في البحر، وأن سوء الأحوال الجوية دفع فرق الإنقاذ المكونة من الشركة الإيطالية وفرق فنية ليبية للعودة إلى الميناء والتوقف عن عملية الإنقاذ، مبينا أن قاع السفينة مملوء بالمياه.

