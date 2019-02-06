منسق حراك غضب فزان يحذر قوة تابعة لجويلي من الدخول إلى حقل الشرارة بالقوة

قال مسؤول ومنسق حراك غضب فزان، بشير الشيخ، اليوم الأربعاء، إن مجموعة مسلحة تحاول اقتحام حقل الشرارة، الواقع جنوب غرب للبلاد.

وأضاف في اتصال مع قناة ليبيا ، أن القوة مجموعة مسلحة مدنية، قالوا إنهم تحركوا من الشمال نحو الجنوب بأمر من أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابع للوفاق، وأن تمركزهم في منطقة إدري شمال حقل الشرارة.

وأفاد الشيخ بأن القوة الموجودة داخل الحقل أكدت أنها لن تسمح لأي قادم من خارج المنطقة بالدخول إلى الحقل، وأن ذلك ستكون له عواقب كبيرة بحسب وصفه.

ونقل الشيخ عن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، اللواء إدريس بوخمادة، تأكيده عدم إصدار أي أوامر لتحريك أي قوة تابعة للجهاز من الشمال.

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