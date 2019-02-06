غدامس.. دعوة للتعايش السلمي وتصحيح المفاهيم

ضمن نشاطات منظمة شباب غدامس للتنمية والأعمال التطوعية، أقيمت بقاعة محمد موري بالمركز الثقافي غدامس ورشة عمل بعنوان “التعايش السلمي وتصحيح المفاهيم”.

واستهدفت الورشة متدربين من مختلف أطياف المدينة ويمثلون النسيج الاجتماعي بالمدينة ومنهم أعضاء السلطات المحلية والأعيان وبعض الناشطين بمنظمات المجتمع المدني غدامس.

وشملت الورشة العديد من المحاور ومنها “إدارة الخلاف والاختلاف، ومهارات الحوار السلمي والتفاوض، ومعرفة مبدأ الحكم المسبق، وأدوات تحليل النزاع “.

وتهدف الورشة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والسائدة بالمجتمع والمؤسسات وأيضا تهدف إلى زرع مفهوم الانسجام والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد بمختلف انتمائتهم الدينية أو العرقية أو السياسية.

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