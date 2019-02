المتوسط:

أفادت منطقة الكفرة العسكرية، اليوم الأربعاء، بـ تجهيز نقطة السطع 2 . 2 الحدودية الواقعة جنوب المدينة لغرض مراقبة الحدود وتأمين السد من المهربين والعصابات الإجرامية المارقة.

وأشار المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية، إلى أن هذه الخطوة جاءت بأوامر من آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم لابعج، حيث تم تكليف مفرزة مجهزة تابعة للمنطقة العسكرية للتمركز بها.

