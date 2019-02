«أعيان اجخرة» يباركون انتصارات الجيش في الجنوب

المتوسط:

أعلن أهالي وأعيان أجخرة، مباركتهم لعمليات القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الغربي لتحريره من المجموعات الإرهابية والعصابات التشادية.

وأكد أهالي وأعيان أجخرة، على وقوفهم بجانب القوات المسلحة، مناشدين أهالي الجنوب إلى الاصطفاف صفًا واحدًا ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

واستنكر أهالي وأعيان والمجلس البلدي أجخرة، ما يقوم به المجلس الرئاسي وقوات المدعو أسامة جويلي ومليشيات سرايا إرهاب بنغازي، التي تعمل على عرقلة عملية تحرير الجنوب و تقسيم البلاد.

