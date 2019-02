المتوسط:

أفاد مصرف ليبيا المركزي، بأن محكمة استئناف تونس أصدرت حكماً قضائياً لصالح المصرف الليبي الخارجي، في قضية رفعتها ضده شركة تونسية لتوريد المُشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

وأشارت مصادر، إلى أنَّ الشركة التونسية كانت قد ادعت أن لها حقوقا ضد المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي.

