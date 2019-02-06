الجيش الليبي يؤمن حقل الشرارة النفطي ويطالب مؤسسة النفط برفع حالة القوة

بنغازي — سبوتنيك . قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحقل مرزق”.

وأضاف البيان، أن “القيادة العامة للجيش الليبي تهيب بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل”.

يشار أن حكومة الوفاق الليبية قد أرسلت قوة تابعة لحرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي المتوقف عن العمل منذ أكثر من شهر من أجل تأمينه.

وأعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، في وقت سابق، أن قوة من حرس المنشآت النفطية توجهت إلى حقل الشرارة من أجل مساندة القوة الموجودة في تأمينها وذلك بأمر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.