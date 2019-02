المتوسط:

قام رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لمراجعة ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة مستندات أساس القيد.

وأعطى القرار للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالهم ملزما مديري الفروع بالتعاون مع أعضاء اللجنة وتقديم كافة التسهيلات في سبيل أداء عملها.

