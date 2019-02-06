رئيس الأركان العامة يلتقي رئيس العامة للكهرباء بالمؤقتة

بنغازي-العنوان

ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري الأمور الهامة التي تخص قطاع الكهرباء وتحديات المرحلة القادمة.

وقال المتحدث باسم الهيأة ربيع خليفة، أن رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري اثنى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بدور الهيأة والتحديات التي تواجهه.

وفي ختام اللقاء تقدم رئيس الهيأة بالشكر والعرفان إلى رئيس الأركان العامة لتقديمه الدعم المعنوي وتذليل كافة الصعاب لقطاع الكهرباء.

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