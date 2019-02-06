قيادة الجيش تدعو إلى رفع القوة القاهرة عن “الشرارة”

دعت القيادة العامة للجيش الوطني، بعد إعلان السيطرة على حقل الشرارة النفطي، الأربعاء، المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل.

وقالت القيادة في بيان إن قوات الجيش انتهت من تأمين حقل الشرارة الواقع بحقل مرزق، مؤكدة استمرارها في مكافحة الإرهاب في كافة مناطق البلاد وكذلك تأمين الحدود والحفاظ على مقدرات الليبيين.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، أن الجيش سيطر على حقل الشرارة دون قتال، مبينا أن قوات من الجيش الوطني وصلت إلى الحقل واتفقت مع أفراد حمايته على تأمينه.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر من العام الماضي حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، وقالت إن هذه الخطوة تأتي نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل جماعات مسلحة تدّعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية.

يذكر أن حقل الشرارة ينتج نحو 315 ألف برميل يوميا، وأن الخسائر اليومية من توقفه تقدّر بنحو 32.5 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للمؤسسة.

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