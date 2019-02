المتوسط:

التقى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مدير مديرية أمن سرت العميد الصديق بن سعود، وذلك لمناقشة الخطة الأمنية التي تقوم بها مديرية أمن سرت.

وقدم عميد البلدية شكره وتقديره لرجال مديرية الأمن الذي يسهرون على راحة وأمن المواطن، وجدد عميد البلدية شكره لرجال قسم المرور والتراخيص الذين يواصلون عملهم حتى في ظل الظروف المناخية في فصل الشتاء.

