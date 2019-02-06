تعرّف على “أرديمي”.. ظل قطر في ليبيا

تحدثت وسائل إعلام عديدة أن العمليات التي تقودها المعارضة التشادية جنوب ليبيا تُدار من العاصمة القطرية الدوحة عن طريق “تيمان أرديمي” تشادي الجنسية والذي وصف بأنه ذو توجهات متطرفة .

وتؤكد وسائل إعلام دولية أن القصف الفرنسي الذي طال المعارضة التشادية الهاربة من ليبيا أعاد أدريمي إلى الواجهة من جديد ومنها من وصفته بأنه “جنرال الدوحة المدلل” بعد أن احتضنته هاربا من تشاد إثر عملية انقلاب فاشلة.

وكَردٍ للجميل الذي قدمته قطر لزعيم المعارضة التشادية تيمان أرديمي، فقد وافق الأخير على أن يكون القوة التي تزعزع أمن المنطقتين ليبيا وتشاد، وقد شاركت هذه القوات في عديد المعارك جنوب ليبيا ووصلت إلى أن تحالفت مع قوات إبراهيم الجضران فترة اجتياحه منطقة الحقول النفطية.

ووصفت تقارير عديدة أرديمي بأنه ظل قطر في ليبيا تحركه كيفما تشاء وأينما تشاء بالتعاون مع تشكيلات محسوبة بالأساس على تيارات ليبية تتلقى أوامرها من الدوحة بهدف ديمومة الفوضى التي يرى كثير من المتطرفين بأنها الباب الوحيد الذي سيوصلهم إلى الحكم في ليبيا .

وبينت عمليات الجيش الوطني التي أطلقها لتحرير الجنوب جزءا كبيرا مما كان يحاك في الخفاء لتدمير كل ما في ليبيا عن طريق حرب أهلية تعيد البلاد إلى الوراء مئات الأعوام.

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