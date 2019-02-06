الناظوري يبحث أوضاع الكهرباء في المنطقة الشرقية

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري.

وصرح المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة أن الفريق الناظوري ناقش مع رئيس الهيئة الأوضاع التي تخص قطاع الكهرباء وتحديات المرحلة القادمة، مثنيا على دور الهيئة ودورها بمواجهة التحديات التي تواجهها.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تشرف على عدة مشاريع في المنطقة الشرقية، بهدف تغذية الشبكة واستقرارها.

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