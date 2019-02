المتوسط:

اتهم الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قطر ودولا أخرى بالعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب البلاد وإنزال أسلحة لدعم الإرهابيين في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إحباط مخطط لإنشاء دويلة متطرفة جنوب البلاد لنقل المسلحين إليها من سوريا والعراق.

