«فاطمة غندور»: عمليات الجيش الأخيرة كشفت دعم قطر للمتطرفين جنوب ليبيا

علقت فاطمة غندور الكاتبة الصحفية الليبية، على اتهام الناطق باسم الجيش قطر ودولا أخرى بإنزال أسلحة لدعم الإرهابيين في جنوب البلاد، قائلة،: «بالنسبة لقطر وتركيا لدعمهما أطراف موجودة في الغرب الليبي، هذا معلن ومعروف منذ فترة، لكن بالنسبة للدعم الحربي لأطراف مُتطرفة موجودة على امتداد الجنوب الليبي خاصة الجنوب الغربي، هذا ما كشفهُ الجيش الليبي».

وأضافت فاطمة، أنَّ ما تَقوم به دولة قطر في ليبيا يُعد مؤامرة على الشعب الليبي، موضحة أنَّ الأخبار لا زالت تصل حتى حول شحن أسلحة بالنسبة للموانئ في الغرب الليبي، قائلة: «الجيش لا زال لديه ما يقوله وما يُؤكده في أن هناك دعمًا لمتطرفين إرهابيين من جانب قطر وتركيا».

