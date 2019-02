أوضاع الكهرباء في المنطقة الشرقية على أجندة «الناظوري» ورئيس الهيئة

المتوسط:

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري، أوضاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وأشار المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إلى أن الفريق الناظوري ناقش مع رئيس الهيئة الأوضاع التي تخص قطاع الكهرباء وتحديات المرحلة القادمة، مثنيا على دور الهيئة ودورها بمواجهة التحديات التي تواجهها.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تشرف على عدة مشاريع في المنطقة الشرقية، بهدف تغذية الشبكة واستقرارها.

