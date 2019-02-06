ناطق باسم حفتر يؤكد السيطرة على حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا

قال أحمد المسماري، الناطق باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إن قواتهم وصلت إلى حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا، وسيطرت عليه دون أن تواجه أي قتال أو مقاومة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الكرامة اتفقت مع القوات التي تحرس الحقل على تأمينه، كاشفا أن المنطقة الممتدة من مدينة سبها، حتى مدينة أوباري تحت سيطرة قواتهم.

وأوضح الناطق باسم عملية الكرامة، أن هناك تضليلا إعلاميا كبيرا ضد قواتهم، مشيرًا إلى أن وحدة التتبع النفسي، تمكنت من تحديد الاتجاهات النفسية للخطاب المعادي، وتحديد الضربات الماكنة في نفوس العدو، مؤكدا أنهم استفادوا من أخطاء الإعلام المضاد، حسب قوله.

واتهم المسماري قناة الجزيرة الإخبارية، بقيادة الحملة الإعلامية ضد قواتهم، مطالبا المواطنين إلى الثقة في قيادة عملية الكرامة، المتمثلة في الجنرال المتقاعد حفتر، وعدم الإصغاء لما يردده الإعلام المضاد

ونفى المسماري عدم وجود مشكلة بين قوات الكرامة، ومكون التبو الاجتماعي، مبينا أن ما تردد من أزمة بينهما، هدفه التشويش على عمل قوات عملية الكرامة.

وكشف الناطق باسم الكرامة، عن مخطط وصفه بالكبير لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا والدول المجاورة للجنوب الليبي، لافتا إلى ضرورة تطبيق النموذج الأمني لعملية الكرامة على كامل الأراضي الليبية.

وفي سياق متصل لفت الناطق باسم الكرامة، إلى أن جماعتي الإخوان المسلمين الليبية واللليبية المقاتلة تقفان ضد الانتخابات؛ مرجعا السبب إلى قناعتهم المسبقة بالفشل كما حدث لهم في انتخابات مجلس النواب.

وبين المسماري، أن قواتهم فقدت 12 قتيلا خلال المعارك التي شهدها حي المدينة القديمة، في مدينة درنة الليبية شرق ليبيا للسيطرة عليها.

ونوه الناطق باسم الكرامة، إلى أن قواتهم أوشكت على أن تسيطر على المدينة القديمة، عقب التقدمات التي حققتها قوات الكرامة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لا يسيطر على شيء، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين، حسب قوله.

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