فرنسا تشن ضربات جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن “السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 شباط/ فبراير”.

وأشارت إلى أن الضربة التي نفذتها “طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالي عشرين آلية خارج نطاق القتال”.

أ ف ب

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