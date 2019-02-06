توقعات حالة الطقس ليوم الخميس 7 فبراير في ليبيا

قال خبراء بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبي أن الاجواء لا تزال تشهد سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الشمالية مع انخفاض لدرجات الحرارة يرافقها بعض الامطار المتفرقة.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الخميس 7 فبراير 2019:

وبحسب نشرة جوية فلا تزال اغلب مناطق ليبيا وخاصة الشمالية تحت سيطرة كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض في درجات الحرارة على كافة المناطق وتكون اكثر انخفاضا على المرتفعات الجبلية.

واشار الخبراء إلى أن السماء ستكون مغيمة إلى قليلة السحب قد ترافقها بعض الامطار الخفيفة على مناطق الشمال الغربي والخليج والشمال الشرقي.

واضاف الخبراء ان درجات الحرارة القصوي تتراوح على المناطق الشمالية مابين 12 إلى 15 درجة ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية وتكون مابين 16 إلى 19 درجة على مناطق الوسط والجنوب الرياح حيث تتراجع سرعة الرياح بقارنة بالايام الماضية على كافة المناطق بحيث تكون مابين خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون حالة البحر بحسب النشرة فيبقي مضطرب على طول الساحل ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 3.00 امتار درجة حرارة سطح البحر من 14 إلى 15 درجة مئوية والرؤية جيدة.والله اعلم.

يشار الى أن عدد من المدن شهدت هطول كميات كبيرة الامطار منذ الساعات الأولى ليوم أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الاربعاء، على خلفية تأثرها بمنخفض جوي عميق قادم من أوروبا ومن المتوقع ان تستمر الامطار الغزيرة والجيدة على مناطق الشمال وخاصة الشمال الغربي.

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