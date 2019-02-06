القيادة العامة لـ كنّه : المشروع الذي جلبته معك من الدوحة لن يمر مادمنا أحياء وهذا إنذار أخير

ليبيا – وجه المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري بوقت متأخر من مساء الأربعاء إنذاراً أخيراً للفريق علي كنّه المكلف أخيراً بالمنطقة العسكرية سبها من قبل حكومة الوفاق بالتوقف فوراً عن الرسائل العبثية اليائسة التي قال بأنه يحاول إرسالها للجيش .

وقال المسماري فى حديث لـ المرصد بأن كنّه يتصل بقيادات من الجيش تعمل فى أوباري ومحيطها ويهددهم بأنه سيشعل الصراع القبلي فى المدينة مجدداً إذا لم تنسحب القوات المسلحة منها فى إشارة منه للصراع الدموي الذي جرى بين التبو والطوارق مابين سنتي 2015-2016 .

وأضاف بأن كنّه يحرض شباب من المدينة للهجوم على تمركزات الجيش فى أوباري وحقل الشرارة تلبية لرغبة السلطة التي وصفها بغير الدستورية فى طرابلس وهي التي قال بأنها تكرمت عليه اليوم بمنصب ورقي لا يساوي ثمن الحبر الذي كُتب به مع بضعة دولارات من خزينة الشعب الليبي أكد بأنها ستذهب هباءً كما ذهبت الملايين التي صُرفت بغير وجه حق على بقية المليشيات.

وأكد المسماري بأن ” الأجندة القطرية ” التي يحاول كنّه تنفيذها فى الجنوب عامة وفى مدينة أوباري خاصة بمعية مهندسها القيادي الإخواني ” علي الصلابي ” مرفوضة جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن المدينة لطالما كانت تعج بعناصر تنظيم القاعدة تحت مرأى ومسمع كنّه نفسه الذي لم يحرك ساكناً تجاهها طيلة سنوات حتى جاء الطيران الأمريكي وقصفهم ثلاثة مرات .

وشدد عميد المسماري على وحدة الجيش الليبي غير المنقسم أصلاً رغم أهواء وتصرفات وتحريض وإغراءات بعض الأطراف ” السياسية الفاسدة ” والمعروفة مؤكداً بأن الأجندة القطرية التي عاد بها كنّه من حيث إقامته السابقة فى الدوحة مفضوحة ومعروفة بالأدلة والبراهين ولن يستطيع تنفيذها مادام فى القوات المسلحة الليبية قلب ينبض .

وختم المسماري متوجهاً بالتحية لكافة أبناء قبائل الطوارق وساستهم وقياداتهم الإجتماعية النبيلة والتي قال بأنها لطالما كان لها موقفها الواضح ودورها الوطني المشرف على مر التاريخ الليبي مؤكداً بأن شخصاً مثل كنّه لن يتمكن من تشويه هذه القبيلة أو جرها معه فى مستنقعات مشاريع الدوحة المشبوهة ومن خلفها المجلس الرئاسي وداعميه وذلك وفقاً لقوله.

المرصد – خاص

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