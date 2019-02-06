رد سريع للسراج على كتيبة 301 ويوضح حقيقة تكليفها بتأمين جنوب طرابلس

رد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشكل سريع وعبر الناطق بإسمه على بيان كتيبة 301 والذي قال انه كُلف من جهات عليا بتأمين الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

ونفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك في تصريحات لوكالة الانباء الليبية، صدور تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأي جهة بالمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس.

وأكد السلاك عدم إصدار فائز السراج أو رئاسة الأركان أو مركز العمليات المشتركة طرابلس أية تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في خطة تأمين العاصمة طرابلس بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439.”

يشار إلى أن كتيبة 301 قد أعلنت، مساء الثلاثاء، إعادة إنتشارها وتمركزها في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس تنفيذا للترتيبات الأمنية، وأن ذلك جاء بناءا على تنفيذ لأوامر من جهة عليا دون أن تسمها.

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