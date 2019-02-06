اخبار ليبيا الان

رد سريع للسراج على كتيبة 301 ويوضح حقيقة تكليفها بتأمين جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشكل سريع وعبر الناطق بإسمه على بيان كتيبة 301 والذي قال انه كُلف من جهات عليا بتأمين الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

ونفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك في تصريحات لوكالة الانباء الليبية، صدور تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأي جهة بالمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس.

وأكد السلاك عدم إصدار فائز السراج أو رئاسة الأركان أو مركز العمليات المشتركة طرابلس أية تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في خطة تأمين العاصمة طرابلس بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439.”

يشار إلى أن كتيبة 301 قد أعلنت، مساء الثلاثاء، إعادة إنتشارها وتمركزها في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس تنفيذا للترتيبات الأمنية، وأن ذلك جاء بناءا على تنفيذ لأوامر من جهة عليا دون أن تسمها.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا عليك سلاطة وشرمولة… “القائد الأعلى” للقوات المسلحة ماعنداش سلطة ولا كلمة على حد… والمليشيات دايرين ما يبوا وهوا قاعد ماد وجهه زي الصدارة وشادها إصدار بيانات وخلاص… وعالأرض الدنيا حايسة وخاشة بعضها… واللي يحكم فعلياً في طرابلس هما الخوّان المتأسلمين والمزاريط عن طريق الواطي المشري والتيس باشاغا والحيوان الخانب اللص امعيتيق… والطرطور السراج يشرب في طاسة حليبه ويسكر في تليفونه ويرقد من المغرب.

    قال لك “القائد الأعلى”… ههههههههههه 😆😅😀😁😂😃😉

    رد