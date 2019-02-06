الرئاسي يصدر القرار رقم 15 لسنة 2019 “شاهد”

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي “، القرار رقم 15 لسنة 2019 قضى بتعيين آمرٍ لمنطقة سبها العسكرية.

ونص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.

ونص القرار رقم 15 لسنة 2019، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره الموافق 6/2/2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

يشار إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية إنطلقت منتصف شهر يناير لقوات الجيش الوطني الليبي في مناطق الجنوب.

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