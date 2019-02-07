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صور | قتيل من داعش وأربعة من الأمن والجيش فى مطاردة قرب أم الأرانب

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نعت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة أربعة من عناصرهت هم  معاذ جمعة عبدالله الزياني ، علي موسى توري التباوي ، ابراهيم زيدان حسين أصويد ،  بركة واهلي التباوي وإصابة 2 آخرين فى مطاردة مع أحد أعضاء تنظيم داعش .

وقال المكتب الإعلامي لكتيبة خالد بن الوليد لـ المرصد بأن الواقعة بدأت على تمام الساعة  2:15 من ظهر يوم الاربعاء عندما وردتها معلومة تفيد بمقتل رجل الأمن رئيس عرفاء ” بركة واهلي التباوي ”  على الطريق الزراعي منطقة أم الأرانب المركز وسرقة سيارته التي تتبع لمركز أمن المنطقة .

صور نشرتها الكتيبة لعناصرها الضحايا

وعلى إثره ، خرجت قوة تابعة للكتيبة وقامت بجمع الإستدلالات وبتقفي أثر السيارة حيث سلكت الطريق الترابي الذي يمر غرب بلدة تويوي المجاورة .

صورة الارهابي المقتول

وأضافت الكتيبة بأن عناصرها وفور رؤيتهم للسيارة تبادلوا معها اطلاق النار حيث قُتل ثلاثة من أفرادها وجرح إثنين آخرين هما عبدالله زايد التباوي ومحمد غنيوة التباوي قبل ان يتم قتل العنصر المُطارد ليتبين لهم بأنه أحد عناصر تنظيم داعش .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بلاش كدب هادوم اخوتنا التبو الدين قتلو صراصير حفتر….مقبره الشخشير حفتر ستكون في الجنوب ان شاء الله ……اللهم انصر اخوتنا التبو علي المجرم اسير التشاديه وكلابه الاوباش

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